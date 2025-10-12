Patrick Kluivert krijgt kritiek uit Indonesië na mislopen van WK

Het mislopen van het WK is hard aangekomen in het voetbalgekke Indonesië. De nationale ploeg verloor met 1-0 van Irak in de play-offs en daarmee spatte de droom van een eerste WK-deelname als onafhankelijke natie uiteen.

In de nasleep van de uitschakeling klinkt er felle kritiek in de Indonesische sportmedia en op sociale media. Bondscoach Patrick Kluivert en bondspresident Erick Thohir liggen onder vuur. Vooral Thohirs besluit om halverwege de kwalificatiecampagne de Zuid-Koreaanse coach Shin Tae-yong te vervangen door Kluivert, roept veel vragen op. Onder leiding van de Nederlander won Indonesië drie van de acht interlands en verloor het er vier.

Critici betwijfelen of de trainerswissel het beoogde effect heeft gehad. In het stadion in Jeddah riepen supporters na afloop massaal de naam van de vorige bondscoach, een teken van heimwee naar betere tijden.

Bondsvoorzitter Thohir reageerde zelf via Instagram en toonde zich teleurgesteld, maar ook trots op de ontwikkeling van het team. "Onze excuses dat we de droom om aan het WK mee te doen nog niet hebben kunnen realiseren", schreef hij. "Voor het eerst in de geschiedenis is Indonesië zover gekomen."

De 54-jarige bestuurder, die eerder eigenaar was van Internazionale, blijft benadrukken dat Indonesië 'op de goede weg' is en dat de ploeg 'stap voor stap dichter bij het hoogste niveau' komt.