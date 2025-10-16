Patrick Kluivert moet per direct weg bij Indonesië na mislopen WK

Patrick Kluivert is officieel ontslagen als bondscoach van Indonesië. Dat heeft de Indonesische voetbalbond (PSSI) donderdag bekendgemaakt. De oud-topspits miste kwalificatie voor het WK met het Aziatische land, waarna is besloten de samenwerking te beëindigen.

Kluivert werd begin januari aangesteld als bondscoach van het Indonesische nationale elftal. De voormalig spits van Ajax kreeg de opdracht om het land naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te leiden. In totaal stond Kluivert zes kwalificatieduels aan het roer van Indonesië. Afgelopen week werd er twee keer verloren in de WK-kwalificatie, van Irak en Saoedi-Arabië, waardoor plaatsing voor het eindtoernooi niet langer mogelijk is. Ook de technische staf van Kluivert moet per direct weg.

De Indonesische voetbalbond schrijft: "De beëindiging van deze samenwerking is in goed overleg tot stand gekomen, rekening houdend met de interne dynamiek en de strategische richting van de toekomstige ontwikkeling van het nationale team. Met de beëindiging van deze samenwerking zal het trainersteam niet langer het Indonesische nationale team begeleiden."

"Deze stap werd genomen als onderdeel van een uitgebreide evaluatie. Na een intensieve samenwerking wil PSSI graag haar grote dank uitspreken aan coach Patrick Kluivert en zijn staf voor hun toewijding en bijdrage aan het Indonesische voetbal", zo besluit de Indonesische voetbalbond PSSI in een statement. Kluivert had nog een contract voor twee jaar.