'Patrick Kluivert mogelijk als bondscoach tegen Oranje op het WK'

Er is een kans dat Patrick Kluivert komende zomer op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten tegenover Oranje staat. De Nederlander staat volgens De Telegraaf op de shortlist om Sami Trabelsi op te volgen als bondscoach van Tunesië.

Trabelsi werd ontslagen nadat Tunesië op de Afrika Cup werd uitgeschakeld door Mali. Bronnen rondom Kluivert bevestigen dat er contact is geweest om te peilen of de oud-speler van Ajax, AC Milan, FC Barcelona en Oranje openstaat voor de functie.

Kluivert krijgt echter sterke concurrentie. Tunesische media melden dat het Ministerie van Sport liever een Tunesiër aanstelt, terwijl de voetbalbond openstaat voor een buitenlander. Ook Laurent Blanc en Patrick Vieira worden genoemd als kandidaten. Kluivert en zijn zaakwaarnemer Soufian Asafiati hebben nog niet op de berichtgeving gereageerd, aldus De Telegraaf.