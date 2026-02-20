Patrick Kluivert reageert op Ajax-gerucht: "Laat ik in het midden"

Voormalig topaanvaller Patrick Kluivert is niet in gesprek geweest met directeur Jordi Cruijff over een mogelijke rol bij Ajax. De voormalige spits reageert daar met een lach op.

Daarnaast kijkt hij terug op een eerdere uitspraak waarin hij zichzelf naast Johan Cruijff plaatste. Tijdens de opening van zijn Cruyff Court in Amsterdam-Noord kwam die vergelijking opnieuw ter sprake. "Voetbal moet je niet moeilijker maken dan het is", zegt Kluivert daarover tegen VoetbalPrimeur.

Volgens Kluivert draait het vooral om duidelijkheid en rendement: "Hou het simpel, maar wel effectief. Dat gevoel hadden wij ook." De naam van Jordi Cruijff valt ook in dat gesprek. Over een mogelijke benadering voor Ajax blijft Kluivert kort: "Hij heeft me niet benaderd, maar dat laat ik in het midden."