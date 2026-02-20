Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Patrick Kluivert reageert op Ajax-gerucht: "Laat ik in het midden"

Joram
bron: VoetbalPrimeur
Patrick Kluivert baalt
Patrick Kluivert baalt Foto: © Pro Shots

Voormalig topaanvaller Patrick Kluivert is niet in gesprek geweest met directeur Jordi Cruijff over een mogelijke rol bij Ajax. De voormalige spits reageert daar met een lach op.

Daarnaast kijkt hij terug op een eerdere uitspraak waarin hij zichzelf naast Johan Cruijff plaatste. Tijdens de opening van zijn Cruyff Court in Amsterdam-Noord kwam die vergelijking opnieuw ter sprake. "Voetbal moet je niet moeilijker maken dan het is", zegt Kluivert daarover tegen VoetbalPrimeur

Volgens Kluivert draait het vooral om duidelijkheid en rendement: "Hou het simpel, maar wel effectief. Dat gevoel hadden wij ook." De naam van Jordi Cruijff valt ook in dat gesprek. Over een mogelijke benadering voor Ajax blijft Kluivert kort: "Hij heeft me niet benaderd, maar dat laat ik in het midden."

Ronald de Boer

De Boer over ex-Ajacied: "Het leek of hij zijn broer had gestuurd"

Danilo bij NEC

Danilo tegen Ajax: "Werd daar als Feyenoorder ook prima ontvangen"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

