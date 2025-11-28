"Patrick Kluivert was bij Ajax na vier wedstrijden al ontslagen"

Antonia werkte met Kluivert bij de nationale ploeg van Curaçao. "Ik vond hem een hele goede trainer, maar misschien is dat omdat ik een hele goede klik met hem had", vertelt hij in de podcast Scoren zonder Bal. "Hij komt heel duidelijk over en is heel rustig aan de kant, daar hou ik van. Ik heb mooie herinneringen aan hem. Hij komt ook uit dezelfde cultuur, dus dat zijn wel dingen waardoor we een goede band hebben."

De 34-jarige vleugelaanvaller denkt echter dat Kluivert geen geschikte trainer voor Ajax, maar dat ligt volgens hem niet aan de kwaliteiten van de oud-spits. "Heel eerlijk, ik denk dat hij de kwaliteiten wel heeft. Maar Ajax en de Nederlandse cultuur zijn te hard voor hem. Met de tijd die Heitinga, met alle respect, heeft gehad, was hij na vier wedstrijden al ontslagen", denkt hij. "Huidskleur, ja."