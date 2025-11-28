Scoren zonder Bal
"Patrick Kluivert was bij Ajax na vier wedstrijden al ontslagen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

"Patrick Kluivert was bij Ajax na vier wedstrijden al ontslagen"

Max
bron: Scoren zonder Bal
Patrick Kluivert baalt
Patrick Kluivert baalt Foto: © Pro Shots

Jarchinio Antonia denkt dat Patrick Kluivert een goede trainer is. De voormalig profvoetballer had een goede band met de oud-Ajacied. 

Antonia werkte met Kluivert bij de nationale ploeg van Curaçao. "Ik vond hem een hele goede trainer, maar misschien is dat omdat ik een hele goede klik met hem had", vertelt hij in de podcast Scoren zonder Bal. "Hij komt heel duidelijk over en is heel rustig aan de kant, daar hou ik van. Ik heb mooie herinneringen aan hem. Hij komt ook uit dezelfde cultuur, dus dat zijn wel dingen waardoor we een goede band hebben."

De 34-jarige vleugelaanvaller denkt echter dat Kluivert geen geschikte trainer voor Ajax, maar dat ligt volgens hem niet aan de kwaliteiten van de oud-spits. "Heel eerlijk, ik denk dat hij de kwaliteiten wel heeft. Maar Ajax en de Nederlandse cultuur zijn te hard voor hem. Met de tijd die Heitinga, met alle respect, heeft gehad, was hij na vier wedstrijden al ontslagen", denkt hij. "Huidskleur, ja."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes

Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"

0
Femke Halsema

FC Groningen stuurt brief naar Halsema: "Lachwekkend natuurlijk"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Patrick Kluivert
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd