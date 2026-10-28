Paul Nuijten geniet erg van Ajacied: "Dat is mooi om te zien"

Paul Nuijten is fan van Abdellah Ouazane. De voormalig jeugdtrainer zag de ontwikkeling van de Ajacied van dichtbij.

Ouazane maakt dit seizoen indruk bij de hoofdmacht van Ajax en scoorde al een aantal fraaie goals. "Zijn traptechniek is zó ontzettend vast, dat is geen toeval", vertelt Nuijten aan Voetbal International. "Dit hebben we Abdellah op de trainingen de afgelopen jaren ook heel vaak zien doen."

Nuijten werkte bij Ajax O17, Ajax O19 én Jong Ajax met Ouazane, maar raakte de smaakmaker telkens snel kwijt. "Abdellah werd snel doorgeschoven, dus al met al heb ik hem niet eens superlang in mijn teams gehad", vervolgt hij.