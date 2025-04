Paul Simonis in beeld bij Ajax? "Zou wel een hele grote gok zijn"

"Ik heb een aantal weken geleden gezegd: misschien hoopten ze dat er een goede club zou komen, omdat ze dan op een chique manier afscheid van hem zouden kunnen nemen", vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Als er geen grote club komt, dan wil Ajax natuurlijk met hem door. Ik denk dat ze uiteindelijk misschien wel, als Farioli vertrekt, aan Simonis denken", voorspelt Verweij, die wel een duidelijke kanttekening plaatst.

"Ajax heeft het ook met Maurice Steijn geprobeerd en daar waren er een allerlei oorzaken waarom dat niet lukte", blikt hij terug. "Maar het is wel een risico om een trainer van een subtopclub, of nog lager, bij een topclub te proberen. Aan de andere kant is het ook wel des Ajax hè", beseft Verweij, die ook naar Erik ten Hag wijst. "Hij had ook nog niet een geweldige carrière gehad, voordat hij bij Ajax kwam. Hij had weliswaar bij FC Utrecht gezeten en bij Bayern München II. Ik denk wel dat het een hele grote gok zou zijn. Maar we zullen zien of Ajax bereid is om die te nemen", besluit Verweij over de trainer van Go Ahead Eagles.

Zijn collega Valentijn Driessen, die ook regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside, verwacht overigens niet dat het zover zal komen. "Daar geloof ik niks van. Ajax gaat dat niet doen", reageert hij. "Zij gaan die gok niet meer nemen. Ze hebben nu eigenlijk twee keer gegokt met Steijn en Farioli. De één wat minder succesvol dan de ander, want ze gaan natuurlijk het kampioenschap pakken", besluit Driessen over de titelkansen van de club uit Amsterdam.