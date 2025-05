Paul Simonis naar Ajax? "Dat zou ik heel opportunistisch vinden"

Jansen wordt gevraagd naar zijn mening over Simonis als coach van Ajax. "Dat zou ik heel opportunistisch vinden", reageert de ex-prof. "Om zo’n onervaren trainer naar zo’n grote club te laten gaan, met alles wat daar speelt. En die ja, de laatste jaren toch wel in moeilijkheden zit, dit seizoen ook meegenomen. Sterker nog, ik denk dat Simonis dat helemaal niet moet willen. Maar het is natuurlijk heel gek als Ajax op de stoep staat", beseft Jansen.

Van Wissing haakt vervolgens in. "Ik deel wel de visie van Anco dat het wel heel opportunistisch is van Ajax", reageert hij. "Maar goed, hij is hot hè. Hij heeft de beker gewonnen. Dan weet je hoe opportunistisch de voetballerij kan zijn." De journalist ziet echter toch mogelijkheden: "Hij heeft de gave van het woord. Als je daar goede assistenten omheen zet, zou hij ook best nog wel kunnen overleven", voorspelt Van Wissing.

Van Wissing wordt ook gevraagd naar Ten Hag, maar hij raadt dat de trainer niet aan: "Ik zou ik niet doen. Ik zou wachten op een mooie club. Ten Hag is natuurlijk wel meer dan geschikt, maar ik denk dat Ten Hag een betere keuze kan maken dan terugkeren bij Ajax." Voor de club vindt de journalist het juist andersom. "Ik zou als Ajax wel mijn pijlen richten op Ten Hag", aldus Van Wissing.