Paul Simonis nieuwe trainer Ajax? "De meest interessante kandidaat"

Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax nam eerder deze maand afscheid van John Heitinga. Fred Grim is voorlopig interim-trainer, maar ondertussen is de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester gestart. VoetbalPrimeur oppert de naam van Paul Simonis.

Simonis maakte indruk bij Go Ahead Eagles en maakte afgelopen zomer de overstap naar VfL Wolfsburg. Daar werd hij recent ontslagen, na zes nederlagen in tien competitieduels. "Als Ajax-DNA geen vereiste is, dan opent dat de deuren voor meer Nederlandse trainers. De meest interessante kandidaat, die bovendien sinds kort beschikbaar is, is vermoedelijk Paul Simonis", schrijft VoetbalPrimeur.

"Hij werd aan de kant gezet door VfL Wolfsburg, dat onder zijn leiding zes keer verloor in tien Bundesliga-duels. Dat terwijl meedoen om de Europese plaatsen het doel was. Simonis gooide eerder wel hoge ogen bij Go Ahead Eagles, waarmee hij de KNVB Beker won. De grootste vraag is: heeft hij daarmee genoeg bagage om hem - zeker in de huidige situatie - de sleutels van de Johan Cruijff Arena te geven?", zo is de vraag.

