Paulo Da Silva publiekslieveling bij Jong Ajax: "Dat is killing"

De VriendenLoterij Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stonden dit weekend in het teken van de actie 'Samen Voor Kwetsbaarheid' en Kenneth Perez snapt wel dat veel (jonge) spelers worstelen met problemen.

De voormalig Ajacied hoopt dat er een taboe doorbroken kan worden. “Een onderdeel van het grote voetbal is mentale hardheid", legt hij uit op de website van ESPN. "Het is absoluut niet gênant om hulp te vragen. Als je er moeite mee hebt, why not? Je gaat toch ook naar de fysio”, constateert Perez.

Marciano Vink ziet dat talenten op jonge leeftijd al op een voetstuk worden geplaatst en hij wijst daarbij naar de ontwikkeling van Paulo Da Silva. “Deze jongen heeft een hele mooie ontwapenende blijdschap. Maar je voetbalt wel in de top, dus op een bepaald moment word je kritisch beoordeeld", waarschuwt hij.

"Hij heeft nu een groot aantal volgers op Instagram, dat is leuk", benadrukt hij. "Maar op een gegeven moment komt het serieuze erbij, dat mensen gefundeerde en ongefundeerde kritiek op jonge gasten loslaten. Daar moeten al die gasten mee omgaan en dat is killing. De weg voor jeugdige profvoetballers is anders dan hoe ik die in Nederland beleefd heb. In mijn tijd was er minder kritiek en waren er minder mensen die een mening hadden over jeugdvoetbal", blikt Vink terug.