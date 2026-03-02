Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Paulo Da Silva publiekslieveling bij Jong Ajax: "Dat is killing"

Niek
Paulo Da Silva viert feest met de jonge supporters van Ajax
Paulo Da Silva viert feest met de jonge supporters van Ajax Foto: © Pro Shots

De VriendenLoterij Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stonden dit weekend in het teken van de actie 'Samen Voor Kwetsbaarheid' en Kenneth Perez snapt wel dat veel (jonge) spelers worstelen met problemen. 

De voormalig Ajacied hoopt dat er een taboe doorbroken kan worden. “Een onderdeel van het grote voetbal is mentale hardheid", legt hij uit op de website van ESPN. "Het is absoluut niet gênant om hulp te vragen. Als je er moeite mee hebt, why not? Je gaat toch ook naar de fysio”, constateert Perez. 

Marciano Vink ziet dat talenten op jonge leeftijd al op een voetstuk worden geplaatst en hij wijst daarbij naar de ontwikkeling van Paulo Da Silva. “Deze jongen heeft een hele mooie ontwapenende blijdschap. Maar je voetbalt wel in de top, dus op een bepaald moment word je kritisch beoordeeld", waarschuwt hij. 

"Hij heeft nu een groot aantal volgers op Instagram, dat is leuk", benadrukt hij. "Maar op een gegeven moment komt het serieuze erbij, dat mensen gefundeerde en ongefundeerde kritiek op jonge gasten loslaten. Daar moeten al die gasten mee omgaan en dat is killing. De weg voor jeugdige profvoetballers is anders dan hoe ik die in Nederland beleefd heb. In mijn tijd was er minder kritiek en waren er minder mensen die een mening hadden over jeugdvoetbal", blikt Vink terug. 

Gerelateerd:
Stije Resink in de spelerstunnel van FC Groningen

FC Groningen mist sterkhouder tegen Ajax: "Kruisbandblessure"

0
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech helpt Wydad Casablanca aan nipte zege: 1-0 (video)

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax talenten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties