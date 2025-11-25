Pavlidis woonde vlakbij ArenA: "Het leven hier was erg leuk"

Vangelis Pavlidis maakte deze zomer een fraaie overstap van AZ naar Benfica. Daardoor is de spits opnieuw op Nederlandse bodem te vinden, iets wat hij zichtbaar waardeert. Tijdens een persconferentie nabij zijn vroegere woonplaats vertelde de Griek dat hij de Eredivisie nog altijd nauwlettend volgt en uitkijkt naar de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond tegen Ajax.

Pavlidis kwam in totaal vijfenhalf jaar uit voor Willem II en AZ. In die periode stond hij elf keer tegenover Ajax, waarvan hij er vier won. De laatste twee ontmoetingen leverden zelfs beide een zege op. Het voelt voor hem dan ook vertrouwd om terug te keren. "Het is leuk om hier weer terug te zijn, in een stadion dat ik goed ken", zei de spits van Benfica. "Ik heb drie jaar lang hier tien minuten verderop gewoond. Het leven in Nederland was erg leuk en ik heb er zin in om een mooie wedstrijd te gaan spelen tegen Ajax."

Volgens Pavlidis is duidelijk dat de tegenstander het momenteel lastig heeft, maar dat maakt de uitdaging niet minder groot. "Ik volg de Eredivisie nog steeds", vertelde hij. "Ik kijk naar AZ, ik kijk naar Ajax. Fred Grim ken ik ook: ik heb nog twee weken onder hem getraind bij Willem II. Ik denk dat hij een goede coach is en dat Ajax ook goede spelers heeft."

Dat Benfica geen gemakkelijke avond tegemoet gaat, staat voor hem vast. Ondanks de matige vorm van Ajax blijft de club volgens hem altijd een gevaarlijke opponent. "Het is nog steeds Ajax, ik weet heel goed hoe moeilijk het is om te winnen van Ajax", besloot Pavlidis. "Het zal ook morgen weer een zware wedstrijd worden, daar ben ik van overtuigd."