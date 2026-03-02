PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

PEC Zwolle en Ajax speelden zondag gelijk. Henry van der Vegt, de coach van de Zwollenaren, baalt nog altijd van het doelpuntloze gelijkspel. Dat vertelt hij bij De Oosttribune .

"Ik was er niet tevreden mee. Ik kwam een beetje beduusd de kleedkamer in. Van: Hoe moet ik me eigenlijk voelen?", zegt Van der Vegt aan tafel bij het programma van RTV Oost. "We hebben Ajax best wel te pakken gehad. We hebben kansen gehad. Kleine, misschien één hele grote. Maar we hadden wel de grip en het initiatief. Als je dan gelijkspeelt tegen Ajax..."

Hij gaat verder: "Op voorhand denk je: Daar moet je tevreden mee zijn. Maar als je dan kijkt naar de kansenverhoudingen en de manier waarop we op het veld stonden, dan vond ik dat we meer hadden verdiend", aldus Van der Vegt. Jan van Staa haakt in: "In de eerste helft was ik wel onder de indruk. Het druk zetten, de manier van spelen is heel herkenbaar. Die hebben twee punten verloren, als je het achteraf bekijkt. Maar het blijft toch Ajax waar je tegen speelt."

"Zeker in thuiswedstrijden komen we over het algemeen goed voor de dag. Dan wil je ook tegen Ajax die drie punten", aldus Van der Vegt.