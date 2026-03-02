Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

Amber
bron: De Oosttribune

PEC Zwolle en Ajax speelden zondag gelijk. Henry van der Vegt, de coach van de Zwollenaren, baalt nog altijd van het doelpuntloze gelijkspel. Dat vertelt hij bij De Oosttribune.

"Ik was er niet tevreden mee. Ik kwam een beetje beduusd de kleedkamer in. Van: Hoe moet ik me eigenlijk voelen?", zegt Van der Vegt aan tafel bij het programma van RTV Oost. "We hebben Ajax best wel te pakken gehad. We hebben kansen gehad. Kleine, misschien één hele grote. Maar we hadden wel de grip en het initiatief. Als je dan gelijkspeelt tegen Ajax..."

Hij gaat verder: "Op voorhand denk je: Daar moet je tevreden mee zijn. Maar als je dan kijkt naar de kansenverhoudingen en de manier waarop we op het veld stonden, dan vond ik dat we meer hadden verdiend", aldus Van der Vegt. Jan van Staa haakt in: "In de eerste helft was ik wel onder de indruk. Het druk zetten, de manier van spelen is heel herkenbaar. Die hebben twee punten verloren, als je het achteraf bekijkt. Maar het blijft toch Ajax waar je tegen speelt."

"Zeker in thuiswedstrijden komen we over het algemeen goed voor de dag. Dan wil je ook tegen Ajax die drie punten", aldus Van der Vegt.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen: "Van het grote, gouden Ajax is helemaal niets meer over"

0
Don-Angelo Konadu

Ajax wint daags na remise tegen PEC wel van andere Eredivisionist

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties