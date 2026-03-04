Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Lees over het eerste elftal van Ajax

PEC Zwolle maakt Steven Berghuis compleet belachelijk op TikTok

Amber
bron: PEC Zwolle
Steven Berghuis in actie tegen PEC Zwolle
Steven Berghuis in actie tegen PEC Zwolle Foto: © BSR Agency

PEC Zwolle heeft op ludieke wijze gereageerd op de uitspraken van Steven Berghuis na het doelpuntloze gelijkspel tegen Ajax (0-0). De Zwollenaren gebruikten TikTok om de woorden van de routinier van de Amsterdammers met een knipoog te parodiëren.

Ajax stelde zondag teleur in Overijssel en wist nauwelijks kansen te creëren. Berghuis, die na een uur spelen binnen de lijnen kwam, zocht na afloop bij ESPN naar verklaringen voor het moeizame optreden. Daarbij wees hij onder meer naar de omstandigheden in Zwolle.

"De bal is dit seizoen extreem licht en in combinatie met dit veld stuitert hij alle kanten op", legde Berghuis uit tegenover ESPN-verslaggever Teun de Boer. "Je zag twee ploegen die daar moeite mee hadden.”

Die opmerkingen bleven niet onopgemerkt bij PEC. Op TikTok verscheen een video waarin eerst het citaat van Berghuis, "Ik zie ploegen die moeite hebben met de bal en het veld", in beeld komt. Vervolgens toont de club een reeks geslaagde acties van onder anderen Shola Shoretire, Koen Kostons en Simon Graves, waarmee gesuggereerd wordt dat de thuisploeg juist prima uit de voeten kon met bal en grasmat.

Ook Berghuis’ verwijzing naar de lichte wedstrijdbal krijgt nog een speelse twist. In dezelfde video is te zien hoe Wout Weghorst een bal hoog de tribunes in schiet, als subtiele knipoog naar de kritiek van de Ajacied. De TikTok-post leverde rond de 130 reacties op en zorgde voor de nodige interactie onder supporters.

