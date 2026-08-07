PEC Zwolle op de hoede voor Ajax: "Dat zag er uitstekend uit"
Henry van der Vegt verwacht dat PEC Zwolle zondag een zware kluif krijgt aan Ajax. De Amsterdammers gaan om 14.30 uur op bezoek in Zwolle.
Ajax won donderdagavond met 3-1 van Shelbourne FC. "Dat zag er uitstekend uit en dat vond ik in andere wedstrijden ook al", geeft Van der Vegt toe in gesprek met De Stentor. "Er zit veel energie in, veel beweging en het is veel passen en doorbewegen. Er is daar wel iets gebeurd waardoor ze nu zo voor de dag komen."
De Amsterdammers versterkten zich deze zomer met een aantal nieuwe spelers, waaronder Julian Brandt. "Ik vind het mooi dat zo’n kaliber speler naar de Nederlandse competitie komt. We doen er weleens vervelend over, maar blijkbaar spreekt de eredivisie toch aan", aldus de trainer van PEC Zwolle.
De Blauwvingers kunnen zondag niet beschikken over Younes Namli en Olivier Aertssen. Eerstgenoemde herstelt bij een specialist. "Op het moment dat hij echt weer het veld op kan, komt hij hier weer. Ik verwacht dat hij er binnen een paar weken weer is, maar het is gewoon moeilijk in te schatten."
PEC Zwolle en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in Zwolle.
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