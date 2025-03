PEC Zwolle-spits waarschuwt Ajax: "Ik wil er een paar in knallen"

PEC Zwolle-spits Dylan Vente is vol vertrouwen in aanloop naar het competitieduel met Ajax. Ondanks een slechte reeks van PEC Zwolle, scoort de spits wekelijks en heeft hij zeven doelpunten in zijn laatste zeven wedstrijden.

Voor Vente wordt het een bijzonder duel, aangezien hij dertien jaar bij Feyenoord speelde. "Ik ben nog steeds wel supporter van die club, ja. Al ebt dat gevoel ook wat weg wanneer je wat ouder wordt en bij verschillende clubs hebt gespeeld", vertelt de 25-jarige spits in gesprek met de NOS. Hij voegt eraan toe: "Nu wil ik gewoon als speler van Zwolle van Ajax winnen." PEC Zwolle heeft dringend punten nodig, en een overwinning tegen Ajax zou de Zwollenaren uit de negatieve spiraal halen.

"Als we winnen van Ajax, ziet de wereld er ineens weer heel anders uit", zegt Vente, die weet dat zijn team de laatste weken niet in topvorm verkeert. "We moeten echt anders voor de dag komen dan in de afgelopen twee weken." De spits heeft vertrouwen in de potentie van zijn team, vooral als ze hetzelfde niveau halen als tegen PSV.

Dylan Vente is dit seizoen door het Schotse Hibernian verhuurd aan PEC Zwolle. "Het plan is wel dat ik na dit seizoen weer terugga naar Schotland, waar ik nog een jaar een contract heb", vertelt hij. "Maar we zullen zien hoe het loopt. Ik wil hier in ieder geval heel mooi afsluiten en er nog een aantal in knallen." Het duel tussen PEC Zwolle en Ajax wordt zondagmiddag om 14.30 uur gespeeld.