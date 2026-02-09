Peer Koopmeiners: "Ik heb hem gewoon bedankt en een hand gegeven"

AZ speelde zondag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Ajax, maar het duel in Alkmaar had ook heel anders af kunnen lopen. Peer Koopmeiners baalde dat een doelpunt van Troy Parrott door scheidsrechter Danny Makkelie werd afgekeurd vanwege buitenspel.

"Ik was het zeker niet altijd met hem eens, maar Makkelie vertelde dat iemand van ons (Ibrahim Sadiq red.) gebruik maakte van zijn buitenspelpositie toen Troy Parrott 2-0 maakte”, blikt de middenvelder van AZ terug op de website van de Telegraaf. "Dat zijn dan de regels. En die spreekkoren van de AZ-aanhang? Ik ben niet zo van de spreekkoren. Ik heb hem (Makkelie, red.) gewoon bedankt en een hand gegeven.”

"Die 1-1 kunnen we alleen onszelf kwalijk nemen", vervolgt Koopmeiners, die de bekerwedstrijd tegen FC Twente - AZ won na verlenging - ook niet als excuus wilde gebruik maken voor de (late) gelijkmaker van Kian Fitz-Jim. "Inderdaad zijn wij dinsdag diep gegaan om de halve finale van de KNVB-beker te bereiken ten koste van FC Twente. Toch is dat niet van invloed geweest voor ons. Vijf dagen rust is voldoende om van zo’n inspanning te herstellen. Het had anders geweest als wij donderdag in actie waren gekomen tegen FC Twente en dan zondag tegen Ajax.”