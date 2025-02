Peereboom geniet van Ajax-talenten: "Die stap moeten ze ook zetten"

"Daar word je heel erg blij van", begint Peereboom over het debuut van het genoemde tweetal in gesprek met Ajax TV. "Het zijn jongens waarvoor je uiteindelijk naar het stadion komt. Ik probeer altijd wel heel realistisch te zijn. Als je een keer kunt invallen, is dat mooi, maar als het erom draait, je valt dan een keer in of je moet een keer de beslissende tactische wissel zijn, die stap moeten zij ook gaan zetten."

"Van daaruit kunnen ze misschien naar de basis", gaat hij verder. "Als ik zie dat een speler écht aanhaakt, dan is het echt af. Daar willen we naartoe. We zeggen heel vaak: een speler moet af zijn. In Jong Ajax betalen we leergeld, want het gaat soms alle kanten op", gaat hij in op de moeilijkheden die wel eens worden ervaren bij het beloftenteam. "Op de dag zelf is er nog weleens een aanpassing aan je opstelling. Wij proberen de rust te bewaren en de focus te houden op het proces van de spelers."

"Natuurlijk willen we als team ook presteren", voegt hij er nog aan toe. "Dat lukt thuis nog wat beter dan uit. Daar ligt echt nog een verbeterpunt. We proberen alle spelers goed te ontwikkelen, zodat ze ons allemaal trots kunnen maken. Dat geldt niet alleen voor mij als trainer, maar voor alle wedstrijden die werkzaam zijn binnen Ajax."