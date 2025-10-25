'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

Frank Peereboom is dit seizoen assistent-trainer geworden bij het eerste elftal van Ajax onder John Heitinga. De oefenmeester, die vorig seizoen nog trainer bij Jong Ajax was, werd doorgeschoven na de komst van Hetiinga, maar dat zorgde intern voor onvrede.

"De promotie van Peereboom roept vragen op", beschrijven Alain van Hilten en Thijs Zwagerman op de website van ESPN. Hij kende een teleurstellend seizoen met Jong Ajax, dat als zeventiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. "Er is onvrede over Peereboom. Het spel is te vaak ondermaats en Ajax vindt dat te weinig spelers zich onder Peereboom individueel doorontwikkelen in Jong Ajax."

"Bovendien schiet hij gedurende het seizoen verbaal meerdere keren op extreme wijze uit zijn slof tegen de Amsterdamse talenten. 'Nu moet ik mij morgen weer bij Alex (Kroes, red.) verantwoorden voor jullie wanprestaties!', kaffert hij meermaals richting Jong Ajax-spelers na nederlagen", beschrijven Van Hilten en Zwagerman.

"Ook verwijt hij de talenten regelmatig dat zij het Ajax-shirt niet waard zijn en gebeurt het meerdere keren dat Peereboom twee uur voor de aftrap nog van basisopstelling wijzigt, logischerwijs leidend tot teleurstelling bij jongelingen die rekenden op een basisplek", vervolgen de redacteuren. "De Ajax-directie twijfelt in eerste instantie nadrukkelijk over het handhaven van Peereboom als trainer van Jong Ajax, waardoor zijn nieuwe rol als assistent-trainer van Heitinga op De Toekomst door collega-trainers en medewerkers als 'wegpromoveren' wordt gezien."