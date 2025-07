"Peereboom kijkt ook naar de spelers tussen Ajax 1 en Jong Ajax in"

John Heitinga heeft zijn staf bij Ajax helemaal compleet. Zo is Frank Peereboom een van zijn assistenten. Peereboom was afgelopen seizoen coach van Jong Ajax.

"Frank loopt al heel lang mee. Hij heeft bij Erik (ten Hag, red.) toen ook al die tactische analyses gemaakt. Hij is coördinator geweest, kent de club goed", vertelt Heitinga in gesprek met Voetbal International. "Frank kijkt ook echt naar de spelers tussen Ajax 1 en Jong Ajax in, hij is het eerste aanspreekpunt richting de jeugd. Dus als het gaat om: welke spelers van Jong Ajax heb je nodig bij de trainingen, of welke spelers gaan juist met Jong Ajax mee. Hij is verantwoordelijk voor die brug", aldus de hoofdtrainer.

Daarnaast heeft Heitinga ook een ander takenpakket neergelegd bij Peereboom. "Frank is ook verantwoordelijk voor standaardsituaties. In Engeland heb je daar een set piece coach voor, maar hier werken we met een iets ander budget. Maar ik heb Frank wel in contact gebracht met de set piece coach van Liverpool. Want daar heb ik wel bepaalde ideeën bij. Dat pakt hij goed op", vertelt de oefenmeester.