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Peinado vertelt over Ajax-visie: "Ik wil spelers echt gaan helpen"

Amber
bron: Ajax
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Juanvi Peinado Fernández werd deze zomer aangesteld als assistent van Míchel. In een interview op de clubwebsite blikt hij vooruit op zijn specifieke rol en de filosofie die hij nastreeft in de dagelijkse omgang met de spelersgroep.

Peinado benadrukt dat succes alleen mogelijk is door een hechte samenwerking binnen de staf. Hij heeft een duidelijk takenpakket, maar ziet zijn bijdrage als onderdeel van een groter geheel. "Mijn belangrijkste specifieke verantwoordelijkheid zullen de standaardsituaties zijn, maar daarnaast ondersteun ik de hoofdtrainer bij de voorbereiding van wedstrijdplannen en de analyse van tegenstanders. Wij vormen een technische staf waarin iedereen elkaar probeert te helpen. Iedereen heeft zijn eigen taak, maar uiteindelijk werken we overal samen aan."

Volgens de assistent-trainer is het essentieel dat individuele begeleiding en het collectieve belang naadloos op elkaar aansluiten. "Bijvoorbeeld: de individuele ontwikkeling van spelers, waar Alberto zich voornamelijk mee bezighoudt, heeft alleen zin als die verbonden blijft met het collectieve aspect van het team. Daarom werken we voortdurend samen. Onze belangrijkste missie is om Míchel Sánchez zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat hij het team optimaal kan laten presteren."

Naast tactische analyses en standaardsituaties hecht Peinado veel waarde aan de band met de spelers. Hij wil niet slechts een trainer zijn die instructies geeft, maar een coach die er staat op de momenten dat het erom gaat. "Hoe ik wil dat de spelers mij zien? Als iemand die ze wil helpen. Voor mij draait dit vak volledig om helpen. Een trainer moet spelers helpen om hun hoogste niveau te bereiken. Zo zie ik mijn rol. Ik ben iemand die naast de speler loopt, die voortdurend probeert zijn visie te delen, hem helpt dingen te verbeteren en hem ondersteunt wanneer het minder goed gaat."

Voor Peinado is het trainerschap meer dan alleen voetbal; het is ook een vorm van mentale ondersteuning. "Als een speler moeilijke momenten doormaakt, wil ik naast hem staan en hem weer overeind helpen. In het trainersvak wil ik spelers begeleiden richting de wedstrijddag met het vertrouwen dat ze elk probleem dat op hun pad komt, kunnen oplossen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste: dat spelers mij zien als iemand die hen echt wil helpen."

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