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Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

Max
bron: RTV Noord

Pelle Clement baalt enorm van de 2-5 nederlaag tegen Ajax zondag. De middenvelder van FC Groningen had gehoopt op nog een strafschop. 

Bij FC Groningen was er veel vertrouwen in een mooi resultaat. "We hadden een ontzettend goede aanloop hiernaartoe. Je proefde het in de groep en in de stad", vertelt Clement na afloop aan RTV Noord. "Zonde dat we maar een kort moment het stadion in vuur en vlam konden zetten."

FC Groningen leek even terug in de wedstrijd te komen, maar het duel eindigde in 2-5. "Het was vooraf een mooie test om te zien waar we staan en of we dat niveau tegen een topploeg ook kunnen laten zien. Dan is het puur en pijnlijk dat dit het resultaat is", baalt Clement. 

Een tegenvallend resultaat, zo concludeert Clement. "Het heeft ook te maken met de kwaliteit van de tegenstander. Ik vond Ajax ook aardig spelen, maar we moeten toch kritisch naar onszelf zijn. Als je ziet wat we in de eerste twintig minuten van de tweede helft kunnen brengen, is dat tegen een topploeg een te kort gedeelte. Dan zie je dat het erin zit, maar tegen een topploeg, wat Ajax nog steeds is, is dat niet genoeg."

FC Groningen dacht in de eerste helft nog een strafschop te krijgen, maar dat ging niet door. "Davy (Klaassen, red.) zei tegen mij dat hij voorlangs gleed. Maar als je het aan mij vraagt: als Willumsson bij de bal had gekund, kun je wel voorlangs glijden, maar als je de bal niet raakt, hinder je een speler bij een scoringskans. Als de VAR je roept, ziet hij een duidelijke fout. Dan is het aan de scheidsrechter om het te beoordelen."

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