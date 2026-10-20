Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

Pelle Clement baalt enorm van de 2-5 nederlaag tegen Ajax zondag. De middenvelder van FC Groningen had gehoopt op nog een strafschop.

Bij FC Groningen was er veel vertrouwen in een mooi resultaat. "We hadden een ontzettend goede aanloop hiernaartoe. Je proefde het in de groep en in de stad", vertelt Clement na afloop aan RTV Noord. "Zonde dat we maar een kort moment het stadion in vuur en vlam konden zetten." FC Groningen leek even terug in de wedstrijd te komen, maar het duel eindigde in 2-5. "Het was vooraf een mooie test om te zien waar we staan en of we dat niveau tegen een topploeg ook kunnen laten zien. Dan is het puur en pijnlijk dat dit het resultaat is", baalt Clement.