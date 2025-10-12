KieftJansenEgmondGijp
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Pellè terug in Rotterdam en herinnert: "Het doelpunt tegen Ajax"

Gijs Kila
bron: ESPN
Graziano Pelle
Graziano Pelle Foto: © Pro Shots

Graziano Pellè was zondag weer even terug op het oude nest. De voormalig spits van Feyenoord maakte deel uit van de selectie van Feyenoord Legends, die het opnam tegen Celtic Legends in de strijd om de Wim Jansen Cup.

Voor de camera van ESPN liet de Italiaan zijn liefde voor de club blijken: "Het is emotioneel om hier weer te zijn. Ik heb veel goede herinneringen aan deze club en aan mijn teamgenoten. Ik hou van Feyenoord."

Pellè, die tussen 2012 en 2014 furore maakte in Rotterdam, denkt met plezier terug aan zijn tijd in De Kuip. Zijn mooiste herinnering? "Het doelpunt tegen Ajax", zegt hij met een brede glimlach, doelend op zijn spectaculaire gelijkmaker in het seizoen 2012/13. 

Ook buiten het veld liet Pellè zijn sporen na, vooral met zijn iconische kapsel, dat vele jonge fans inspireerde. "Ik heb nog steeds contact met mijn kapper. Ze zijn er nog steeds mee bezig", lacht hij.

