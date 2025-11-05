Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Penalty na hands Baas opgehelderd': "Dat moet je accepteren"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Youri Baas baalt tegen Galatasaray
Youri Baas baalt tegen Galatasaray Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond thuis met 3-0. De eerste penalty zorgde voor veel discussie, omdat Baas de bal met zijn hand raakte nadat deze eerst de knie had geraakt. Veel mensen vinden dat de strafschop onterecht was. Na de wedstrijd bespraken John van ’t Schip en Youri Mulder bij Ziggo Sport de situatie.

Van ’t Schip vroeg: "Is het nou duidelijk of die bal de knie heeft geraakt?". Baas raakte de bal tot tweemaal toe, als laatste met zijn arm. Van 't Schip is twijfelachtig of het nou een strafschop was of niet.

Mulder heldert de boel op. "Het is altijd met scheidsrechterbeslissingen, die moet je gewoon accepteren. Volgens mij is de regel dat de bal een duidelijke afketser moet zijn, en dat is het niet. De afstand is ook te ver van degene die de bal trapt." Die andere penalty? Wat doen zij daar met die handen omhoog?". 

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga opvallend positief: "We doen het zestig minuten goed"

0
Youri Baas baalt

Youri Baas over penalty: "Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd