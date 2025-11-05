'Penalty na hands Baas opgehelderd': "Dat moet je accepteren"

Ajax verloor woensdagavond thuis met 3-0. De eerste penalty zorgde voor veel discussie, omdat Baas de bal met zijn hand raakte nadat deze eerst de knie had geraakt. Veel mensen vinden dat de strafschop onterecht was. Na de wedstrijd bespraken John van ’t Schip en Youri Mulder bij Ziggo Sport de situatie.

Van ’t Schip vroeg: "Is het nou duidelijk of die bal de knie heeft geraakt?". Baas raakte de bal tot tweemaal toe, als laatste met zijn arm. Van 't Schip is twijfelachtig of het nou een strafschop was of niet.

Mulder heldert de boel op. "Het is altijd met scheidsrechterbeslissingen, die moet je gewoon accepteren. Volgens mij is de regel dat de bal een duidelijke afketser moet zijn, en dat is het niet. De afstand is ook te ver van degene die de bal trapt." Die andere penalty? Wat doen zij daar met die handen omhoog?".