Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Pep Guardiola nieuwe Ajax-trainer? "Ik kan het me voorstellen"

Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws
Pep Guardiola
Pep Guardiola Foto: © BSR Agency

Robert Maaskant denkt dat Ajax moet proberen met Pep Guardiola te praten. De trainer van Manchester City is groot fan van Johan Cruijff, waardoor er misschien wel mogelijkheden zijn.

Jordi Cruijff schoof na het ontslag van Fred Grim Spanjaard Oscar García door als nieuwe trainer. Stel dat Garciá het goed doet, mag hij dan blijven? "Dat weet ik niet", antwoordt Maaskant bij Sportnieuws. "Ik denk wel dat ze nog andere kandidaten op het oog hebben", vervolgt Maaskant,

Hij heeft wel een idee van wie er voor de groep zou moeten komen te staan. "Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik zou het helemaal niet gek vinden als ze een keer proberen Pep Guardiola te krijgen. Guardiola heeft zelf ook wel eens gezegd: de Ajax-filosofie en de filosofie van Cruijff, dat zou ik heel graag nog een keer willen doen."

Bij City won Guardiola alles wat er te winnen valt. "Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Bij City wordt hij misschien wéér kampioen, misschien wint hij wéér de Champions League, wéér de FA Cup. Het is goed geweest daar na zeven of acht jaar, en hij gaat het avontuur aan in Amsterdam. Ik kan me ook voorstellen dat ze daar op gokken", besluit de 57-jarige Maaskant.

Gerelateerd:
Kiki Musampa in Amsterdam

'Ajax haalt ook oud-speler bij technische staf hoofdmacht'

0
Johan Derksen

Derksen bekritiseert Ajax: "Dan denk ik: en Wesley Sneijder dan?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties