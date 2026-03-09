Pep Guardiola nieuwe Ajax-trainer? "Ik kan het me voorstellen"

Robert Maaskant denkt dat Ajax moet proberen met Pep Guardiola te praten. De trainer van Manchester City is groot fan van Johan Cruijff, waardoor er misschien wel mogelijkheden zijn.

Jordi Cruijff schoof na het ontslag van Fred Grim Spanjaard Oscar García door als nieuwe trainer. Stel dat Garciá het goed doet, mag hij dan blijven? "Dat weet ik niet", antwoordt Maaskant bij Sportnieuws. "Ik denk wel dat ze nog andere kandidaten op het oog hebben", vervolgt Maaskant,

Hij heeft wel een idee van wie er voor de groep zou moeten komen te staan. "Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik zou het helemaal niet gek vinden als ze een keer proberen Pep Guardiola te krijgen. Guardiola heeft zelf ook wel eens gezegd: de Ajax-filosofie en de filosofie van Cruijff, dat zou ik heel graag nog een keer willen doen."

Bij City won Guardiola alles wat er te winnen valt. "Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Bij City wordt hij misschien wéér kampioen, misschien wint hij wéér de Champions League, wéér de FA Cup. Het is goed geweest daar na zeven of acht jaar, en hij gaat het avontuur aan in Amsterdam. Ik kan me ook voorstellen dat ze daar op gokken", besluit de 57-jarige Maaskant.