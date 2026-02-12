'Peperdure spits (22) werd bij Feyenoord én Ajax aangeboden'

Jhon Durán is in de slotfase van de winterse transferperiode niet alleen onder de aandacht gebracht bij Feyenoord, maar ook bij Ajax. Beide Nederlandse topclubs besloten echter af te zien van de komst van de 22-jarige Colombiaanse spits. In totaal zouden liefst 22 clubs een streep hebben gezet door zijn naam.

Volgens het Russische Match Premier is Durán wereldwijd aangeboden, met de nadruk op Europa. De aanvaller wilde vertrekken bij Fenerbahçe, dat hem huurde van Al Nassr. In Turkije wist hij geen onuitwisbare indruk te maken, waarna zijn zaakwaarnemers hem bij diverse clubs onder de aandacht brachten. Naast Feyenoord en Ajax ging het onder meer om FC Barcelona, Manchester United, AC Milan, Real Sociedad, Sunderland en Fiorentina.

Om verschillende redenen bleef een transfer uit. Daarbij zou ook zijn lastige karakter hebben meegespeeld. Uiteindelijk vond Durán onderdak bij Zenit. De Russische club huurt hem onder gunstige voorwaarden van Al Nassr, waar geen toekomst meer voor hem leek te zijn. Volgens Zenit-voorzitter Konstantin Zyryanov neemt de Saudische club zelfs het salaris van de spits voor haar rekening. In de overeenkomst is bovendien een optie tot koop opgenomen, zonder verplichte afname.