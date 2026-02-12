Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Peperdure spits (22) werd bij Feyenoord én Ajax aangeboden'

Amber
bron: Match Premier
Jhon Durán
Jhon Durán Foto: © BSR Agency

Jhon Durán is in de slotfase van de winterse transferperiode niet alleen onder de aandacht gebracht bij Feyenoord, maar ook bij Ajax. Beide Nederlandse topclubs besloten echter af te zien van de komst van de 22-jarige Colombiaanse spits. In totaal zouden liefst 22 clubs een streep hebben gezet door zijn naam.

Volgens het Russische Match Premier is Durán wereldwijd aangeboden, met de nadruk op Europa. De aanvaller wilde vertrekken bij Fenerbahçe, dat hem huurde van Al Nassr. In Turkije wist hij geen onuitwisbare indruk te maken, waarna zijn zaakwaarnemers hem bij diverse clubs onder de aandacht brachten. Naast Feyenoord en Ajax ging het onder meer om FC Barcelona, Manchester United, AC Milan, Real Sociedad, Sunderland en Fiorentina.

Om verschillende redenen bleef een transfer uit. Daarbij zou ook zijn lastige karakter hebben meegespeeld. Uiteindelijk vond Durán onderdak bij Zenit. De Russische club huurt hem onder gunstige voorwaarden van Al Nassr, waar geen toekomst meer voor hem leek te zijn. Volgens Zenit-voorzitter Konstantin Zyryanov neemt de Saudische club zelfs het salaris van de spits voor haar rekening. In de overeenkomst is bovendien een optie tot koop opgenomen, zonder verplichte afname.

Gerelateerd:
Raheem Sterling

'Ook Ajax wilde Raheem Sterling vastleggen, maar was te laat'

0
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Cruijff baalt van mislukte deal: "Daar moet je overheen stappen"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties