Perez: "1-1 tegen SC Heerenveen is een prima resultaat voor Ajax"

Kenneth Perez vindt dat Ajax het niet slecht gedaan heeft in het duel met SC Heerenveen waarin de Amsterdammers met 1-1 gelijk speelden. Perez stelt dat Ajax simpelweg de kwaliteit ontbeert om het beter te doen.

"Een 1-1 thuis tegen SC Heerenveen is een prima resultaat voor dit Ajax", stelt hij dan ook bij Voetbalpraat van ESPN. Daar reageert men lachend op. "Nu overdrijf je toch wel een beetje?", vraagt presentator Milan van Dongen. Martijn Krabbendam vindt het slecht: "1-1 thuis tegen Heerenveen kan eigenlijk niet."

Perez antwoordt: "Maar dit Ajax kan toch ook niet? Je mag van dit Ajax niet meer verwachten dan een 1-1. Je mag wel verwachten dat er enigszins iets van lijn in het spel zit. Ik zou geen enkele speler van Heerenveen bij Ajax willen zien, maar het is een teamprestatie. Ajax moet het dan hebben van een individuele bevlieging. Vooral van Godts, want hij is de enige die een bovengemiddeld niveau heeft."

"Het ligt aan de individuele spelers, wat ze aangekocht hebben hoe de selectie in elkaar zit. Heerenveen heeft geen topspelers, dat is prima, maar dat is voldoende om van dit Ajax niet zo heel veel te vrezen te hebben", zegt hij, waarna de aanval op John Heitinga wordt geopend. "Als je niet zulke hele goede spelers inkoopt, dan heb je een hele goede trainer nodig om het er enigszins goed uit te laten zien. Op het oog lijkt het niet alsof ze een hele goede trainer hebben, dus het wordt heel lastig om dat bij elkaar tot iets te krijgen."

Journalist Willem Vissers vindt de selectie niet zo slecht. "Sutalo speelt elke wedstrijd bij Kroatië. Dat is gewoon een land uit de subtop van de wereld. Itakura is toch international van Japan, Taylor is toch soms bij het Nederlands elftal geweest, Weghorst is de tweede spits van Oranje en Godts zit er bij België tegenaan", somt de verslaggever van De Volkskrant op. "Er zijn op zich goede spelers, maar het is geen goed team. Het is geen internationale top, maar het is toch wel een elftal dat thuis van Heerenveen moet kunnen winnen?"

Vissers verwacht hoe dan ook dat Ajax wederom een lastige week gaat krijgen. "Er staat bij Galatasaray een geweldig team. Je kunt je bijna niet voorstellen dat Ajax daar überhaupt een kans tegen maakt. Tegen FC Utrecht hebben ze het altijd moeilijk. Daar is vorig jaar zelfs de val van Farioli begonnen door daar met 4-0 te verliezen anderhalve maand voor het einde van de competitie."