Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Perez adviseert Ajax om met Feyenoord te praten: "Heel handig"

Arthur
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez vindt dat Ajax in gesprek moet gaan met Feyenoord en andere clubs om te leren hoe je op de juiste manier met je harde kern omgaat. Dat vertelde hij in Dit Was Het Weekend van ESPN. Zondag werd het duel tussen Ajax en FC Groningen gestaakt, nadat er op de tribunes van de Johan Cruijff Arena een enorme hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken.

Al na vijf minuten moest scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd stilleggen, omdat er een grote hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken en zelfs op het veld terechtkwam. Na de hervatting was het opnieuw raak, waarna Nijhuis het duel definitief staakte. De vuurwerkactie was vooraf aangekondigd en had te maken met het overlijden van een supporter van de F-side.

Perez trekt een pijnlijke conclusie over de situatie bij Ajax. "Er was ook een tijd dat de harde kern van Feyenoord de club helemaal in zijn greep had. Dat lijkt wel minder nu, vaak gaat dat ook gepaard met betere resultaten. Het is heel handig voor Ajax denk ik, om bij andere clubs te informeren hoe ze de club een beetje terugkrijgen. Dat je club niet in de greep komt van een kleine groep mensen die heel gevaarlijk kunnen zijn. Dat lijkt mij heel lastig."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdag achter gesloten deuren uitgespeeld. Voor de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Feyenoord blijven de vakken 125 tot en met 129 leeg. Over de andere mogelijke consequenties voor Ajax is nog niets bekend.

