Perez adviseert Cruijff: "Dat is denk ik het belangrijkste"

Kenneth Perez stelt dat gelijkspel van Ajax afgelopen zaterdagavond te wijten is aan gebrek aan kwaliteit. De Deense analist stelt bij ESPN dat er genoeg werk aan de winkel is voor de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff.

“Het is zo wisselvallig als de neten", oordeelt Perez. "In de eerste helft was het echt goed, ook door toedoen van Go Ahead Eagles die ze lekker in de wedstrijd lieten komen. Ze speelden een goede wedstrijd, mooie combinaties, waren gevaarlijk en niet afgemaakte kansen. In de tweede helft zak je dan zo door de ondergrens, die zie je bijna niet als je naar beneden kijkt."

“Het is om gek van te worden als je van Ajax houdt", vervolgt Perez. "Als je Ajax al jaren volgt, dan heeft dit niks te maken met de kwaliteit die Ajax hoort te hebben. Dat heeft Fred Grim heel knap gedaan, door er lijn in te brengen en ze bewust te maken. Net als Farioli. Maar nu zie je toch weer de tekortkomingen. Het is heel moeilijk om daar tegen te coachen."

Werk aan de winkel dus voor Cruijff. "Hij zal hopen dat het enigszins meevalt qua puntenverlies en dat je mee kan doen om de tweede plek. Dan is het doorlichten van de selectie, club en alle stromingen. Je moet iedereen op één lijn krijgen. En dan met het netwerk en de scouting de juiste spelers aan te trekken. De laatste jaren blinkt Ajax erin uit om de verkeerde spelers aan te trekken. Ook onder Alex Kroes is het dramatisch verlopen. Dat is denk ik het belangrijkste, naast een zeer goede trainer."