Perez: "Arne Slot zou gek zijn als hij hem niet ophaalt bij Ajax"

"Hato is het enige absolute toptalent van Ajax", begint Perez maandag bij Voetbalpraat. "Als je ziet: het is zo’n jonge jongen en dan al zoveel wedstrijden (meer dan honderd, red) hebben gespeeld. Het is ook een kwaliteit dat hij zelden tot nooit geblesseerd is. Hij speelt gewoon altijd."

Vorig seizoen speelde Hato nog in het centrum van de verdediging bij Ajax. Francesco Farioli zet hem op linksback. Perez: "Het feit dat hij linksback speelt, ondanks dat zijn mentor Winston Bogarde het daar niet mee eens was, heeft hem nog beter gemaakt. In plaats van eenzijdig, is het veelzijdig opleiden." Zou Hato niet de perfecte opvolger zijn van Andy Robertson bij Liverpool? Volgens Perez wel. "Arne Slot zou gek zijn als ze hem niet halen. Als ze hem kunnen betalen."