Perez baalt in stadion: "Hij riep dat ik een hoerenjong was"

Kenneth Perez is afgelopen weekend tijdens Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam uitgescholden door een supporter, zo vertelt de oud-speler van Ajax bij Voetbalpraat . De oud-voetballer was namens ESPN aanwezig in De Adelaarshorst om het duel te analyseren en werd door een fan een 'hoerenjong' genoemd.

Samen met Cristian Willaert volgde Perez de wedstrijd, waarin de thuisploeg met 0-3 onderuitging. "Ik dacht: nu zullen supporters wel iets roepen, iets zeggen of weggaan uit het stadion", zegt Perez bij Voetbalpraat.

Volgens hem gebeurde dat echter niet. "Allemaal bleven ze zitten en het team steunen. Ik dacht: nou, dat hebben ze goed gedaan, ondanks al dat bier. Dat was goed. Ik dacht echt: wauw." Niet iedereen hield zich echter aan het steunen van de ploeg. "Een riep dat ik een hoerenjong was, maar die vergeef ik wel. Verder was het top hoe ze Go Ahead daar bleven steunen."

Bij Telstar - FC Volendam (2-2) zag Perez juist iets anders. Het duel werd vlak voor tijd stilgelegd toen een supporter van de thuisploeg een beker naar de assistent-scheidsrechter gooide. "Ik erger me dan mateloos aan die man die de grensrechter vernedert door een vol biertje naar hem te gooien. Ik heb het al vaker gezegd: met bier en drugs worden mensen er niet toerekeningsvatbaarder van", besluit hij.