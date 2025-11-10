Perez bekritiseert Ajacied: "Vindt zichzelf echt heel goed"

Kenneth Perez is geen fan van Oscar Gloukh. Dat laat de analist van ESPN weten na het duel tussen FC Utrecht en Ajax (2-1).

Perez heeft een bijzondere omschrijving voor Gloukh. "Voor een goede speler is hij een vrij slechte speler", stelt hij. "Hij vindt zichzelf écht heel goed. Hij is woest als hij niet belangrijk kan zijn. Dat is helemaal een goede eigenschap, dan pep je jezelf op. Maar hij is gekocht onder het mom van een goede speler, maar dat is hij op dit moment nog niet."

Ook gaat de analist nog in op de kans die de middenvelder van de Amsterdammers kreeg, maar uiteindelijk een rolletje produceerde. "Dit is ook weer zo'n kinderschot natuurlijk", verzuchte hij.

Gloukh kwam deze zomer over van RB Leipzig, en was vooralsnog goed voor vier doelpunten en twee assists.