AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez bekritiseert Ajacied: "Vindt zichzelf echt heel goed"

Tom
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez is geen fan van Oscar Gloukh. Dat laat de analist van ESPN weten na het duel tussen FC Utrecht en Ajax (2-1). 

Perez heeft een bijzondere omschrijving voor Gloukh. "Voor een goede speler is hij een vrij slechte speler", stelt hij. "Hij vindt zichzelf écht heel goed. Hij is woest als hij niet belangrijk kan zijn. Dat is helemaal een goede eigenschap, dan pep je jezelf op. Maar hij is gekocht onder het mom van een goede speler, maar dat is hij op dit moment nog niet."

Ook gaat de analist nog in op de kans die de middenvelder van de Amsterdammers kreeg, maar uiteindelijk een rolletje produceerde. "Dit is ook weer zo'n kinderschot natuurlijk", verzuchte hij. 

Gloukh kwam deze zomer over van RB Leipzig, en was vooralsnog goed voor vier doelpunten en twee assists. 

Gerelateerd:
Danny Blind

Danny Blind ziet belemmering: "Dat helpt allemaal niet echt mee"

0
Theo Janssen

Theo Janssen adviseert Ajax: "Dat zou de ideale oplossing zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 11 2 19
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd