Perez bekritiseert Ajax-talent: "Gewoon een onbetrouwbare speler"

Kenneth Perez sluit niet uit dat Ajax dit seizoen nog op een tweede plek gaat eindigen in de Eredivisie. De voormalig profvoetballer, die zelf onder andere bij Ajax en AZ speelde, beseft echter wel dat de wisselvalligheid er uit moet in de ploeg van trainer Fred Grim.

"Ajax is een Dr Jekyll & Mr Hyde", legt hij uit in het programma 'Voetbalpraat' van ESPN. "Ze spelen halve goede wedstrijden, waarbij je denkt: geen vuiltje aan de lucht. In het recente verleden hadden we Go Ahead, Telstar, FC Volendam en zondag gaven ze tegen een kansloos Excelsior twee punten weg."

"De oplossing zit erin dat iemand de hele tijd bezig moet zijn om de spelers hun taken te laten uitvoeren", adviseert Perez. "Als iemand verzaakt, moet je er met twee of drie spelers op blijven hameren. De spelers van Ajax hebben een waanidee van hun eigen kwaliteiten. Dat zie je bij alle spelers. Ze doen niet meer wat ze moeten doen en dat hebben we nu zo vaak gezien. Je kunt spreken van een kwalitatief probleem en ook van een mentaal probleem", constateert hij.

"Ze denken: het hoeft niet meer", vervolgt de analyticus, die onder andere wijst naar het optreden van Jorthy Mokio in de uitwedstrijd tegen Excelsior. "Mokio is gewoon een onbetrouwbare speler. Je zult er nooit op kunnen vertrouwen dat hij zijn taken uitvoert. Hij speelde niet eens onverdienstelijk als linksback, alleen wanneer het erop aankomt, dekt hij niet", besluit Perez over de goal van Miliano Jonathans.