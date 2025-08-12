Kick-off
Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Niek

Kenneth Perez toonde zich maandagavond bij het programma 'Voetbalpraat' op ESPN kritisch over het aankoopbeleid van Ajax. De voormalig profvoetballer ziet dat de club uit Amsterdam twee relatief kleine spelers in huis heeft gehaald. 

"Je ziet waar het hedendaagse voetbal naartoe gaat, qua fysiek", begon hij zijn relaas. "Als je spelers wil verkopen aan de Premier League, verbaast het me dat ze twee jochies hebben gekocht: Moro en Gloukh. Die zijn zó groot! Kleine jochies gewoon, zonder body!  Ik vind dat echt best wel bijzonder", aldus Perez. 

Maarten Wijffels haakte vervolgens in met een anekdote. “Weet je nog dat Ajax Suárez kocht en dat Nicolás Lodeiro meekwam? Dat was zijn vriend", blikt hij terug. "En ik weet nog wel dat Danny Blind hem voor het eerst zag en vroeg: ‘Hebben we de burgemeester van Madurodam gekocht?”

Perez heeft vervolgens toch weer het laatste woord. “Maar Lodeiro was nog wel een beetje stevig gebouwd, net als Sneijder. Dan bedoel ik niet dik, maar stevig, sterk", benadrukt hij. "Deze twee zijn echt... Die hadden zomaar van De Toekomst aangelopen kunnen komen. Het verbaast me dat clubs nog steeds van die lichtgewichtjes kopen, eerlijk gezegd. Dat vind ik verbazingwekkend", besluit Perez kritisch. 

