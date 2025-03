Perez blij met scheidsrechter PSV - Ajax: "Beste op dit moment"

Serdar Gözübüyük is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter bij de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax. Kenneth Perez is daar blij mee.

"Hij is de beste scheidsrechter in de Eredivisie op dit moment", klinkt Perez aan tafel bij ESPN Voetbalpraat. "Ik zag Makkelie samen met zijn vrienden weer bij Bosnië - Roemenië. Ook weer onbegrijpelijk", duidt Perez op de ophef die was ontstaan door de beslissing van Makkelie.

Na een handsbal van Benjamin Tahirovic gaf de Nederlandse scheidsrechter een strafschop maar na ingrijpen van de VAR Rob Dieperink werd de beslissing teruggedraaid. Bondscoach Lucescu was na afloop woest over het incident.

"Zondag gaat het waarschijnlijk weer over de VAR", grapt Perez. "Dus laten we het vandaag even niet doen. Vooraf is het een goede keuze, maar je weet nooit hoe het loopt." De mannen aan tafel hopen wel dat Gözübüyük het spel een beetje laat doorgaan.