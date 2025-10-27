Perez: "Dat geeft goed aan hoe ver ze van het oude Ajax zijn"

Kenneth Perez heeft in het ESPN-programma Dit Was Het Weekend zijn ongezouten mening gegeven over Wout Weghorst. De Deense analist erkent dat de spits niet het klassieke Ajax-profiel belichaamt, maar prijst zijn mentaliteit en strijdlust.

"Eén van de spelers die altijd het voortouw neemt", begint Perez zijn betoog. "Hij is bloedirritant, haalt het bloed onder je nagels vandaan, maar Wout Weghorst gaat wel als de brandweer."

De analist verwijst ook naar Weghorsts tegen Chelsea: "Waar hij ook zo f*cking irritant was. Maar bij Chelsea was het zo, toen ze achter kwamen, kon je opgeven, maar wat deed hij? Hij ging de oorlog aan. Te ver, zeker bij de penalty, maar ook in deze wedstrijd, hij is helemaal klaar met die jochies. Hij wil gewoon oorlog maken, is totaal geen Ajax-speler, maar is wel wat Ajax op dit moment nodig heeft."

Tijdens de uitzending worden beelden getoond van Weghorsts spel tegen FC Twente. Perez benadrukt hoe ver de club verwijderd is geraakt van zijn identiteit: "Dit wil je eigenlijk helemaal niet zien van een Ajax-spits. Maar op dit moment moet het wel, al die duels aangaan. Hij heeft 11,3 kilometer gelopen als spits, de meeste persoonlijke duels gewonnen van allemaal. Dit Ajax heeft natuurlijk geen karakters. Het zijn allemaal een beetje mooi weer voetballers. Hij (Weghorst, red.) is dat zeker niet en is heel even hun kapstok nu, hoe erg dat ook is. Dat geeft heel goed aan hoe ver ze van het oude Ajax, wat dat ook mag zijn, vandaan zijn."