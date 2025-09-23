Perez: "De moeilijkheidsfactor was hoger dan bij PSV - Ajax"

De Super Sunday in de VriendenLoterij Eredivisie stelde de neutrale voetballiefhebber niet teleur. Waar PSV en Ajax in Eindhoven met 2-2 gelijkspeelden, leverde de clash tussen AZ en Feyenoord nog meer spektakel op. In Alkmaar eindigde het duel in 3-3, en in het programma Dit Was Het Weekend werd uitgebreid stilgestaan bij beide krakers.

Kenneth Perez legt uit waarom de wedstrijd in Alkmaar volgens hem van bijzonder hoog niveau was. "Individuele acties. En achter die individuele acties zat een goede tactiek", aldus de analist. "Je kan niet uitblinken als individu als de teamtactiek niet klopt. Bij beide ploegen stond het goed, ze verdedigden compact. Bij AZ speelden Jordy Clasie en Ro-Zangelo Daal bijvoorbeeld een heel goede wedstrijd. Beide ploegen waren constant in beweging, dat was echt genieten."

Perez zag bovendien dat Feyenoord na de gelijkmaker steeds beter in de wedstrijd kwam. "Na de 1-1 pakte Feyenoord het goed op en ging het heel goed spelen. Het leek alsof ze al heel lang met elkaar speelden. Ik heb hier echt van genoten. Het was bij deze wedstrijd heel moeilijk om kansen te creëren, omdat ze allebei heel goed stonden. De moeilijkheidsfactor bij deze wedstrijd was hoger dan bij PSV - Ajax."