Perez: "Denk dat de blessure van Weghorst gaat Brobbey helpen"

Brobbey is nu even verlost van de druk van zijn concurrent, denkt Perez. De Deen begint bij Voetbalpraat over het roulatiebeleid van Francesco Farioli. "Waarom doen wij daar zo spastisch over? Dat doen we. Die trainer ziet het als een team, dus hij verdeelt het", zegt Perez in het ESPN-programma.

"Hij is vrij succesvol qua resultaten, je staat bovenaan. Dat had niemand verwacht. Dus de verdeling is toch heel goed? Het rouleren valt ook wel mee de laatste tijd", vervolgt de analist. Brobbey is nu de enige spits, met de blessure van Weghorst. "Ze hebben met Akpom de derde spits verhuurd, dus dan moeten ze iets anders verzinnen."

"Dan zal Rasmussen daar misschien opduiken als Brobbey echt niet meer kan. En weet je nog dat Erik ten Hag zei dat Brobbey niet genoeg inhoud had? Toen hij moest, maakte hij echter vaker de negentig minuten vol. Misschien kan het alsnog wel", zegt Perez.

Hij denkt dat het uitvallen van Weghorst misschien wel positief kan uitpakken voor Brobbey. "Ik denk dat het hem gaat helpen, want nu heb je niet die hijgende concurrent in je nek. Je kunt nu wat vrijer spelen. Het is hetzelfde als bij PSV, waar je ook je fingers crossed moet houden dat Luuk de Jong fit blijft."