Perez: "Die spelers komen voor Ajax, niet voor Feyenoord of PSV"
Kenneth Perez denkt dat Ajax als club zijnde nog altijd een bepaalde uitstraling heeft. De Deense oud-PSV'er ziet namelijk spelers naar Amsterdam verkassen, die niet voor PSV of Feyenoord zouden kiezen.
"Ik heb dat vorig jaar ook gezegd: Ajax blijft een aantrekkelijke club", begint Perez in WK Praat van ESPN. "Het kan zomaar dat ze weer meedoen. De spelers die nu naar Ajax gaan, gaan echt niet naar Feyenoord of PSV. Ajax heeft gewoon iets. Ter Stegen komt niet voor de Nederlandse competitie; die komt omdat het Ajax is."
De Deense oud-voetballer stipt vervolgens aan dat deze speler echter ook een goed salaris gaan verdienen in Amsterdam. "Henrique, die komt van Monaco, verdiende daar een aardig salaris", denkt ook Karim El Ahmadi. "Die komt niet voor minder, denk ik. Ounahi is ook een speler die wel wat verdient."
Wel denkt Perez dat Ajax opnieuw een gok neemt. "Net als eerder, met de salarissen van 3 tot 5 miljoen euro met Tadic en Blind. Dat was een hele andere tijd. Nemen ze die gok nu weer, terwijl ze uitkomen in de Conference League? Dan moet je kampioen worden en straks de Champions League-miljoenen binnen krijgen", aldus Perez.
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