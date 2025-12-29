DoneDeal
'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez: "Die zou al drie keer van Weghorst z'n voet zijn gestuiterd"

Arthur
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg staat door de blessure van Wout Weghorst momenteel als eerste spits bij Ajax. Na een sterke wedstrijd tegen Qarabag liet de Deense aanvaller ook tegen Feyenoord zien in goede vorm te verkeren, constateerde ESPN-analist Kenneth Perez bij Dit Was Het Weekend.

Perez was lovend over het optreden van Dolberg en denkt dat Ajax hun nieuwe eerste spits heeft gevonden. "Weet je wat ook scheelt bij Ajax? Dat ze nu een kwaliteitsspits hebben. Met hem kunnen ze doorvoetballen", aldus de analist.

Hij refereert daarbij aan enkele momenten uit de wedstrijd, zoals een strakke pass van Ajax-middenvelder Sean Steur richting Dolberg aan het begin van de wedstrijd, en vergelijkt de situatie met Wout Weghorst, die in het duel tegen Fortuna Sittard een enkelblessure opliep en dit kalenderjaar niet meer in actie komt. "Die pass van Steur zou al drie keer van de voet van Weghorst gestuiterd zijn", legt Perez uit. "Hij behandelt die ballen gewoon. Hij is natuurlijk grote delen van de wedstrijd niet aanwezig, maar hij gaat gewoon even mensen voorbij, waardoor de rest ook weer positie kan kiezen. Dat is echt een wereld van verschil."

Ook tafelgast Bram van Polen was onder de indruk van Dolberg. "Hij heeft een bepaalde rust aan de bal. Dat is mooi om te zien. Het is een sierlijke voetballer." Perez sluit zich daar volledig bij aan: "Ja, het is een prachtige voetballer", besluit hij.

Gerelateerd:
Quilindschy Hartman bij Oranje

Hartman krijgt duidelijk advies: "Hij moet het niet doen"

0
Wout Weghorst

Leegloop bij Ajax in zomer? 'Negen spelers lopen uit contract'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd