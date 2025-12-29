Perez: "Die zou al drie keer van Weghorst z'n voet zijn gestuiterd"

Kasper Dolberg staat door de blessure van Wout Weghorst momenteel als eerste spits bij Ajax. Na een sterke wedstrijd tegen Qarabag liet de Deense aanvaller ook tegen Feyenoord zien in goede vorm te verkeren, constateerde ESPN-analist Kenneth Perez bij Dit Was Het Weekend.

Perez was lovend over het optreden van Dolberg en denkt dat Ajax hun nieuwe eerste spits heeft gevonden. "Weet je wat ook scheelt bij Ajax? Dat ze nu een kwaliteitsspits hebben. Met hem kunnen ze doorvoetballen", aldus de analist.

Hij refereert daarbij aan enkele momenten uit de wedstrijd, zoals een strakke pass van Ajax-middenvelder Sean Steur richting Dolberg aan het begin van de wedstrijd, en vergelijkt de situatie met Wout Weghorst, die in het duel tegen Fortuna Sittard een enkelblessure opliep en dit kalenderjaar niet meer in actie komt. "Die pass van Steur zou al drie keer van de voet van Weghorst gestuiterd zijn", legt Perez uit. "Hij behandelt die ballen gewoon. Hij is natuurlijk grote delen van de wedstrijd niet aanwezig, maar hij gaat gewoon even mensen voorbij, waardoor de rest ook weer positie kan kiezen. Dat is echt een wereld van verschil."

Ook tafelgast Bram van Polen was onder de indruk van Dolberg. "Hij heeft een bepaalde rust aan de bal. Dat is mooi om te zien. Het is een sierlijke voetballer." Perez sluit zich daar volledig bij aan: "Ja, het is een prachtige voetballer", besluit hij.