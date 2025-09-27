Perez: "Dit Ajax heeft niks met het hedendaagse voetbal te maken"

Kenneth Perez uit scherpe kritiek op Ajax. De ESPN-analist vindt dat de ploeg ondermaats speelde in de eerste helft tegen NAC Breda. Bij rust stond het 1-1 in de Johan Cruijff Arena, nadat een tweede doelpunt van NAC was afgekeurd.

"Ik ben een van de mensen die de lat niet al te hoog heeft liggen bij Ajax", begint Perez. "Maar dit… Beneden alle pijl. De onzekerheid is keihard te zien, niemand weet wat de ander moet doen. Ajax krijgt alleen kansen wanneer NAC de bal verliest. NAC is heer en meester geweest in alle facetten die met voetbal te maken hebben. Echt."

"Dit elftal van Ajax heeft niks met het hedendaagse voetbal te maken. Geen lengte, geen duelkracht, geen niks! Ik denk dat de staf wel een plan geeft, maar dat is superonduidelijk. De spelers zien er superonzeker uit. Het toppunt van klunzigheid is de bal van Klaassen op Edvardsen, die zijn veters aan het strikken in. De ene weet echt niet wat de ander aan het doen is. Er staat hier geen team", vervolgt hij.

Perez verbaast zich over het penaltymoment, waarin Owen Wijndal de overtreding maakt op Sydney van Hooijdonk. "Het is een penalty. Wijndal is al aan het trekken wat niet mag, daarom is het niet slim. De overtreding van van Hooijdonk is te licht. Dat Wijndal op Van Hooijdonk staat? Bij Ajax hebben ze 2,5 lange spelers, de rest moet ook gedekt worden. Dat is geen goed argument! Waar wij naar hebben zitten kijken? Je weet niet waar je naar kijkt. Je probeert tactisch te kijken, je weet niet waar je moet beginnen, het is niets!", aldus de ESPN-analist.