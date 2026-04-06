Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt stevige kritiek van analisten Kenneth Perez en Bram van Polen na de 1-2 thuisnederlaag tegen FC Twente. Volgens hen ontbreekt het dit seizoen bij Ajax aan duidelijkheid en vastigheid, terwijl Twente juist liet zien hoe het wel moet.

Perez was in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN vooral onder de indruk van Twente. "Ik vond FC Twente echt heel goed spelen. Het tempo zat goed in de wedstrijd en ik vond de technische vaardigheden bij Twente heel goed. Sam Lammers was uiteindelijk de zwakke schakel omdat hij niet effectief was. Ruud Nijstad was voortreffelijk en Daan Rots ook met zijn eerste aannames. Ajax is natuurlijk ook kampioen ruimtes weggeven. Daar konden de spelers van Twente alles mee doen. Ze creëren heel veel ruimte en rust voor zichzelf."

Volgens Perez helpt Ajax tegenstanders regelmatig in de wedstrijd. "Ajax biedt de mogelijkheden om goed in de wedstrijd te komen, dat doen ze wel vaker. Maar dat betekent niet dat elke tegenstander speelt zoals FC Twente deed. Ze hebben kwaliteit en dan nog als je zit te kijken zie je dat Ajax nergens is."

Van Polen ziet vooral structurele problemen bij de Amsterdammers. "Het hele seizoen is het niet vast genoeg bij Ajax. Na de 1-1 van Weghorst was het een kwartiertje aardig. Alleen je ziet dat Twente in alles een stapje verder is omdat er meer vastigheid en duidelijkheid inzit. En dat mis ik heel vaak bij Ajax."

Volgens hem zorgen de vele wisselingen binnen de club voor onrust. "Er zijn heel veel wisselingen en ze doen eigenlijk maar wat. Ze veranderen constant in samenstelling en natuurlijk ook nog eens in trainer."

Gerelateerd:
Arno Vermeulen

Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"

0
Jorrel Hato

Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

0
Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

0
