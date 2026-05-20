Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"
Supporters van FC Groningen zijn donderdag alsnog welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-offwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een nieuw overleg tussen de veiligheidsdriehoek in de gemeente Edam-Volendam en het competitiebestuur.
De kwestie kwam eerder al ter sprake bij Voetbalpraat, op een moment dat het besluit nog niet officieel was genomen. Ook Freek Jansen van Voetbal International reageerde eerder deze week kritisch op de gang van zaken: "Ik vind het wel ergerlijk bij Ajax. Dat hadden we allemaal zien aankomen natuurlijk. Op het moment dat je weet dat Ajax niet in het eigen stadion kan spelen, dan had je al de regelgeving moeten hebben dat het gewoon wordt omgedraaid, want het is natuurlijk maar één wedstrijd in de play-offs. Dan had je prima FC Groningen - Ajax kunnen hebben."
"Maargoed, dan geef je Ajax op sportief vlak voordeel dat ze niet naar Groningen hoeven, dus ze vinden een ander onderkomen. Dan moet je sowieso de uitfans kunnen waarborgen. FC Groningen speelt een heel seizoen en bereiken nu het voor hen hoogst haalbare en dan zijn de uitsupporters die alle wedstrijden hebben bezocht, mogen nu in deze fase van het seizoen niet naar een uitduel. Ik vind dat echt belachelijk", vervolgt Jansen.
Ook Kenneth Perez reageerde op de discussie en sloot zich deels aan bij die kritiek: "Je hebt een punt, die wedstrijd had omgedraaid moeten worden", doelend op een duel in de Euroborg.
