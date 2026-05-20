Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

Arthur

Supporters van FC Groningen zijn donderdag alsnog welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-offwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een nieuw overleg tussen de veiligheidsdriehoek in de gemeente Edam-Volendam en het competitiebestuur.

De kwestie kwam eerder al ter sprake bij Voetbalpraat, op een moment dat het besluit nog niet officieel was genomen. Ook Freek Jansen van Voetbal International reageerde eerder deze week kritisch op de gang van zaken: "Ik vind het wel ergerlijk bij Ajax. Dat hadden we allemaal zien aankomen natuurlijk. Op het moment dat je weet dat Ajax niet in het eigen stadion kan spelen, dan had je al de regelgeving moeten hebben dat het gewoon wordt omgedraaid, want het is natuurlijk maar één wedstrijd in de play-offs. Dan had je prima FC Groningen - Ajax kunnen hebben."

"Maargoed, dan geef je Ajax op sportief vlak voordeel dat ze niet naar Groningen hoeven, dus ze vinden een ander onderkomen. Dan moet je sowieso de uitfans kunnen waarborgen. FC Groningen speelt een heel seizoen en bereiken nu het voor hen hoogst haalbare en dan zijn de uitsupporters die alle wedstrijden hebben bezocht, mogen nu in deze fase van het seizoen niet naar een uitduel. Ik vind dat echt belachelijk", vervolgt Jansen.

Ook Kenneth Perez reageerde op de discussie en sloot zich deels aan bij die kritiek:  "Je hebt een punt, die wedstrijd had omgedraaid moeten worden", doelend op een duel in de Euroborg.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos

René van der Gijp haalt uit: "Dan ga je toch niet naar Ajax?!"

Van der Vaart wekt ergernis bij Studio Voetbal: "Was hij dronken?"

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws