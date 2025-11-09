Perez duidelijk over Ajax: "De spelers moeten een reactie geven"

Kenneth Perez kijkt met spanning uit naar het optreden van Ajax tegen FC Utrecht. In de Galgenwaard staan de Amsterdammers onder leiding van interim-trainer Fred Grim voor een nieuwe test, na het ontslag van John Heitinga. Perez is vooral benieuwd naar hoe Ajax zich toont na een week vol onrust.

"Ik weet niet welk Ajax ik ga zien, en Utrecht ook niet", begint de analist bij ESPN. "Wat je wel ziet, is dat Ajax zich heeft aangepast om El Karouani af te stoppen. Dan moet het van Godts, Gloukh en Weghorst komen. Het is de situatie waar Ajax in zit. Normaal gesproken trok Ajax zich nergens iets van aan, maar nu passen ze zich aan de tegenstander aan."

Volgens Perez ligt de bal nu bij de spelers. "Fred Grim kan je niet afrekenen op wat er vandaag gaat gebeuren. De spelers moeten een reactie geven, net zoals de spelers van Heracles. Zij moeten denken: wat hebben we hier een bende van gemaakt. Dat kan toch niet waar zijn? Wij zijn Ajax", aldus de Deen. "Je moet beter kunnen dan dit. De spelers zijn aan zet."

Toch ziet Perez ook ruimte voor optimisme, ondanks de beroerde start. "Ze staan vierde met heel matig spel. Het hoeft maar een klein beetje beter te worden, en er hoeven in januari maar twee spelers bij te komen, die de leiding kunnen nemen. Dan kan je meedoen om de tweede of derde plek."