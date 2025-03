Perez eerlijk: "Schrik van het niveauverschil tussen Ajax en PSV"

Volgens Kenneth Perez is het niet meer dan terecht dat Ajax halverwege de topper tegen PSV met 1-0 voor staat. De analist is 'geschrokken' van het verschil in niveau tussen beide teams.

Ajax kwam zondag na een halfuur op 1-0 via Davy Klaassen. "Dit is een zeer terechte tussenstand", zegt Perez in de rustanalyse van ESPN. "Ik schrik wel van hoe groot het niveauverschil is tussen deze twee teams. Ajax is in het positiespel gewoon veel beter. Maar ook de vastigheid in de ploeg en de inspeelpasses..."

"Maar ook de aannames en de ideeën over hoe Ajax tot aanvallen wil komen. En waar moeten jongens tactisch gaan staan om mensen vrij te spelen", merkt Perez op. "Ik vind het een wereld van verschil ten opzichte van PSV." Marciano Vink sluit zich bij hem aan: "Ik vind PSV ook een gehaaste indruk maken, en dat hoeft helemaal niet. Je kan het ook simpel houden door ballen op Luuk de Jong spelen, die zijn kopduels wel win."