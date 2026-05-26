Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Kenneth Perez en Arno Vermeulen zijn erg te spreken over Mats Rots. De analisten denken dat de linksback van FC Twente wel een stap omhoog kan maken.

De twintigjarige Rots was dit seizoen een van de revelaties in de Eredivisie. "Hij is een hele aanvallende linkervleugelverdediger. Dat is in het huidige topvoetbal van grote waarde", stelt Vermeulen in Voetbalpraat van ESPN. "Hij geeft assists, maakt goals en is pas twintig jaar. Hij heeft een enorme brutaliteit in het veld."

Perez denkt dat het jeugdproduct van FC Twente wel mee kan bij clubs als Ajax of PSV. "Niet fluitend, maar hij kan wel mee", verwacht de analist. "Dat hangt van veel factoren af. Het is echt een goede speler, echt wel. Maar bij PSV tellen wel andere dingen."