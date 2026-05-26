Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Kenneth Perez en Arno Vermeulen zijn erg te spreken over Mats Rots. De analisten denken dat de linksback van FC Twente wel een stap omhoog kan maken.
De twintigjarige Rots was dit seizoen een van de revelaties in de Eredivisie. "Hij is een hele aanvallende linkervleugelverdediger. Dat is in het huidige topvoetbal van grote waarde", stelt Vermeulen in Voetbalpraat van ESPN. "Hij geeft assists, maakt goals en is pas twintig jaar. Hij heeft een enorme brutaliteit in het veld."
Perez denkt dat het jeugdproduct van FC Twente wel mee kan bij clubs als Ajax of PSV. "Niet fluitend, maar hij kan wel mee", verwacht de analist. "Dat hangt van veel factoren af. Het is echt een goede speler, echt wel. Maar bij PSV tellen wel andere dingen."
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"
'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"
Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"
Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"
Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"
Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"
Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"