Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez en Arno Vermeulen zijn erg te spreken over Mats Rots. De analisten denken dat de linksback van FC Twente wel een stap omhoog kan maken. 

De twintigjarige Rots was dit seizoen een van de revelaties in de Eredivisie. "Hij is een hele aanvallende linkervleugelverdediger. Dat is in het huidige topvoetbal van grote waarde", stelt Vermeulen in Voetbalpraat van ESPN. "Hij geeft assists, maakt goals en is pas twintig jaar. Hij heeft een enorme brutaliteit in het veld."

Perez denkt dat het jeugdproduct van FC Twente wel mee kan bij clubs als Ajax of PSV. "Niet fluitend, maar hij kan wel mee", verwacht de analist. "Dat hangt van veel factoren af. Het is echt een goede speler, echt wel. Maar bij PSV tellen wel andere dingen."

Gerelateerd:
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Martin Jol

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"

Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"

Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."

Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"

'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws