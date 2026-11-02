Perez ergert zich bont en blauw bij Ajax: "Ik word krankzinnig!"

Kenneth Perez heeft zich tijdens Ajax - AZ flink geërgerd aan het gedrag van trainers en hun assistenten langs de zijlijn. In de Eredivisie is het de laatste jaren steeds gebruikelijker geworden dat trainers en stafleden net buiten de belijning rondom de dug-out gaan staan om hun ploeg aan te sturen. Perez is helemaal klaar met die taferelen en pleit voor een opvallende regel: alleen de hoofdtrainer mag nog langs het veld staan. Vooral Ajax-trainer Míchel Sánchez en AZ-oefenmeester Leeroy Echteld moeten het daarbij ontgelden.

Vooral Ajax-trainer Míchel Sánchez en zijn assistenten moeten het ontgelden. Ook AZ-trainer Leeroy Echteld is volgens Perez onderdeel van het probleem. Trainers in de Eredivisie lijken de laatste jaren steeds vaker buiten de belijning te gaan staan om hun ploeg aan te sturen.

"Als je zo'n wedstrijd ziet (Ajax - AZ, red.), langs de lijn werd er meer intensiteit geleverd dan op het veld", zegt Perez bij Dit Was Het Weekend op ESPN, waar hij terugblikt op de wedstrijd van zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena. De Deense oud-speler, die onder meer uitkwam voor FC Twente, Ajax, AZ en PSV, kon zich duidelijk niet vinden in de taferelen langs het veld.

Niet alleen de technische staf van Ajax wekte zijn irritatie, ook AZ-trainer Echteld kreeg kritiek. "Wat zijn ze toch allemaal aan het doen? Die Echteld loopt de hele tijd half op het veld en Míchel en die assistenten, daar word ik helemaal krankzinnig van." Perez ziet het liefst dat er paal en perk wordt gesteld aan het gedrag langs de zijlijn. Zijn voorstel is duidelijk: alleen de hoofdtrainer mag tijdens wedstrijden langs het veld staan.