Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Perez fel op Ajax: "Hoe kun je een club runnen op deze manier?"

Arthur
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Freek Jansen vindt dat de woorden van Danny Blind, naar aanleiding van de reconstructie van ESPN, belangrijke inzichten hebben opgeleverd. Het gaat Jansen niet zozeer om de inhoud van het achtergrondverhaal, maar vooral om de uitspraken van de vertrekkend voetbalcommissaris die daarop volgden.

"Voor het eerst geeft iemand binnen Ajax aan hoe het daar is gegaan in de afgelopen zomer en wat er niet goed is gegaan", stelt Jansen bij Voetbalpraat. "Ze zaten niet op één lijn qua invulling van de selectie, uitgaande transfers, aanstelling hoofdtrainer en invulling van de technische staf. Blind is puur toezichthoudend, dus je moet er vooral vragen over stellen. Hij zit niet achter het stuur. Hij kon niet meer doen dan dit."

Volgens Jansen werd er de afgelopen maanden een verkeerd beeld geschetst van de situatie binnen Ajax. "Er is de afgelopen maanden een beeld geschapen, ook vanuit Ajax, dat ze het voetbaltechnisch op de rit hadden", zegt hij. "Kroes, Beuker, Blind en Van Gaal, dat is onze voetbaldirectie en Kelvin de Lang mag zich daar ook een beetje tegenaan bemoeien. Dat is één blok en daardoor krijgen we niet meer dat we verschillende koersen aan het varen zijn. Het verhaal van Blind laat zien dat er dus wel degelijk verschillende koersen bestaan."

Ook Kenneth Perez uit zijn verbazing over wat er allemaal naar buiten komt. "Hoe kun je een club runnen op deze manier?", vraagt de voormalig Ajax-speler zich af. "Eén van de belangrijkste dingen om een voetbalclub of wat dan ook te runnen, is communicatie. Gewoon met elkaar in gesprek gaan en niet met dat groepje een beetje daar staan en met dat groepje een beetje daar, waardoor je niet tot cohesie komt."

