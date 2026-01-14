Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Perez fileert Ajax-speler: "Die doet zo druk en levert niet"

Arthur
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Marciano Vink kan zich vinden in het besluit van scheidsrechter Bas Nijhuis om Mateo Chávez geen tweede gele kaart te geven. De verdediger van AZ ging stevig door op Kasper Dolberg, maar kwam weg met slechts een vrije trap. Kenneth Perez stoorde zich echter vooral aan wat er daarna gebeurde.

"Ik denk dat Nijhuis daar goed handelt. Het is een overtreding", aldus Vink tijdens de rust van AZ - Ajax. Na een sliding op Dolberg rekenden meerdere Ajacieden op een tweede gele kaart voor Chávez, die na zestien minuten al was bestraft. Nijhuis besloot echter geen kaarten te trekken.

De vrije trap die volgde, genomen door Oscar Gloukh, wekte vooral ergernis bij Perez. Niet zozeer het uitblijven van de kaart, maar de uitvoering zat de Deen dwars. "Die Gloukh doet zo druk en levert niet", oordeelt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax scherp.

Het moment past volgens Perez in een bredere frustratie. Hij vervolgt: "Ik irriteer me mateloos aan de vrije trappen in de Eredivisie. Dit is een alibi vrije trap."

