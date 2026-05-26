Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"

Volgens Kenneth Perez hoeft Ajax niet direct een compleet nieuw elftal samen te stellen om weer mee te doen om de bovenste plaatsen in Nederland. De analist denkt dat een paar gerichte aankopen en een goede trainer al voldoende kunnen zijn om de club weer richting de titelstrijd te brengen.

Tijdens Voetbalpraat op ESPN benadrukte Perez dat Ajax ondanks de huidige situatie nog altijd een enorme uitstraling heeft. "Ajax heeft een andere standaard in zijn totaliteit", zegt Perez. "Ik weet dat het nu ver te zoeken is, maar dat is wel zo. Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken, want de club heeft een grote aantrekkingskracht."

De Deen verwacht dan ook dat de Amsterdammers niet ver verwijderd hoeven te zijn van een terugkeer aan de top. "Je hoeft niet elf nieuwe goede spelers te halen, maar als je drie of vier goede spelers haalt en de juiste trainer neerzet, dan kan je echt wel meedoen om het kampioenschap."

Toen NOS-verslaggever Arno Vermeulen begon over de hoge prijzen van bepaalde Spaanse spelers, wees Perez op de beperkte financiële ruimte van Ajax. "Die kan je ook niet kopen", antwoordt Perez daarop. "Het probleem is natuurlijk wat er de afgelopen drie of vier transferperiodes is gebeurd. Dat teert in op wat je nu kan uitgeven. Als iedereen het kon (technisch directeur zijn, red.), dan hadden ze wel iemand van ons genomen."