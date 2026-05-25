Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"

Kenneth Perez vindt dat Mika Godts er verstandig aan doet om nog minimaal één seizoen bij Ajax te blijven. Volgens de ESPN-analist heeft de twintigjarige Belg alles in huis om de absolute ster van de Eredivisie te worden, maar mist hij nog inhoud voor een toptransfer.

Na de gewonnen play-off-finale tegen FC Utrecht sprak Perez lovend over de ontwikkeling van Godts. "Ik denk dat hij dit seizoen de belangrijkste speler van Ajax is geweest. Met heel veel goals en assists. En blessurevrij, dat is het allerbelangrijkst."

Toch vindt Perez dat een buitenlandse toptransfer nog te vroeg komt. "Volgend jaar is een jaar voor hem om er nog iets bij te doen. Nog belangrijker te zijn, echt heer en meester in een voor hem hopelijk beter Ajax." Volgens de oud-aanvaller moet Godts eerst "de Eredivisie helemaal aan gort spelen.

Perez ziet vooral fysiek nog ruimte voor groei. "Als jij in de laatste maanden een aantal keren eraf moet met kramp in de Eredivisie, lijkt het mij lastig om een stap te zetten naar een competitie waar het echt heel zwaar is."