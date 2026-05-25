Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Kenneth Perez vindt dat Mika Godts er verstandig aan doet om nog minimaal één seizoen bij Ajax te blijven. Volgens de ESPN-analist heeft de twintigjarige Belg alles in huis om de absolute ster van de Eredivisie te worden, maar mist hij nog inhoud voor een toptransfer.
Na de gewonnen play-off-finale tegen FC Utrecht sprak Perez lovend over de ontwikkeling van Godts. "Ik denk dat hij dit seizoen de belangrijkste speler van Ajax is geweest. Met heel veel goals en assists. En blessurevrij, dat is het allerbelangrijkst."
Toch vindt Perez dat een buitenlandse toptransfer nog te vroeg komt. "Volgend jaar is een jaar voor hem om er nog iets bij te doen. Nog belangrijker te zijn, echt heer en meester in een voor hem hopelijk beter Ajax." Volgens de oud-aanvaller moet Godts eerst "de Eredivisie helemaal aan gort spelen.
Perez ziet vooral fysiek nog ruimte voor groei. "Als jij in de laatste maanden een aantal keren eraf moet met kramp in de Eredivisie, lijkt het mij lastig om een stap te zetten naar een competitie waar het echt heel zwaar is."
Ook winteraanwinst Maher Carrizo kwam ter sprake. De Argentijn viel opnieuw in namens Ajax, maar Perez vindt het nog lastig om zijn plafond te beoordelen. "Hij is heel energiek. Hij doet echt zijn stinkende best en verdedigt heel goed mee. Maar het is moeilijk te beoordelen of hij echt goed is. Je ziet nog niet echt flarden van genialiteit."
Perez benadrukt wel dat Carrizo’s arbeidsethos belangrijk is in het moderne topvoetbal. "De tijd is wel zo dat je de inhoud moet hebben om je verdedigende werk te doen. Alles wat je dan aanvallend ook kunt doen, is meegenomen."
Tot slot keek Perez alvast vooruit naar de renovatie van de Ajax-selectie onder technisch directeur Jordi Cruijff. Volgens hem zijn er maar een paar spelers die absoluut behouden moeten blijven. "Godts. Kasper Dolberg vind ik interessant. Davy Klaassen zou ik er altijd bij houden, maar niet per se voor de basis. Youri Baas en Jorthy Mokio zijn voor de toekomst. Dat is het wel. Dat is ook logisch, want je wordt vijfde in de Eredivisie."
